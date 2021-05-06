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أحدث الحلقات

دلني على السوق | 2021-05-06

دلني على السوق - الحلقة الرابعة والعشرون

سفرة دايمة 3 | 2021-05-07

سفرة دايمة - المعمول السريع

صباح فلسطين | 2021-05-04

فضل قيام العشر الأواخر

زمن الصحابة | 2021-04-23

الصحابي عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري

مزامير الترتيل | 2021-04-21

سورة النحل

نبض غزة | 2021-03-01

نبض غزة1-3-2021

أوراق انتخابية | 2021-04-05

أوراق انتخابية5-4-2021

جوة الدار | 2021-03-30

جوة الدار30-3-2021

مفاتيح النصر | 2021-04-02

مفاتيح النصر2-4-2021

يسألونك | 2021-04-03

يسألونك3-4-2021

هنا فلسطين | 2021-04-04

هنا فلسطين4-4-2021

للأهمية | 2020-06-17

خطة وزارة الأوقاف للنهوض بمجالات عملها

تقارير مصورة

الأسير محمد القدرة من خانيونس يرزق بطفل عبر نطفة مهربة

الأسير محمد القدرة من خانيونس يرزق بطفل عبر نطفة مهربة

الفنان الجريح جهاد الغول يجسد الوطن عبر لوحاته ورسوماته

الفنان الجريح جهاد الغول يجسد الوطن عبر لوحاته ورسوماته

مستوطنة خريش .. مخطط استيطاني قديم جديد يهدف لسرقة آلاف الدونمات

مستوطنة خريش .. مخطط استيطاني قديم جديد يهدف لسرقة آلاف الدونمات

الفصائل الفلسطينية تدعو لصياغة استراتيجية لمواجهة التطبيع وتجريمه

الفصائل الفلسطينية تدعو لصياغة استراتيجية لمواجهة التطبيع وتجريمه

جدول البث

التالي اعادة 1
القدس 05:00 م GMT 03:00 م

النشرة المحلية

مباشر
القدس 08:00 م GMT 06:00 م
فيما بعد

هنا فلسطين

مباشر
القدس 09:00 م GMT 07:00 م
لاحقا

نشرة الحصاد